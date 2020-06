Waspoeder belangrijker dan temperatuur bij het wassen van mondmaskers

Het gratis mondmasker van de federale overheid, dat via de apotheken wordt verdeeld. Foto: BELGA

Vanaf volgende week mag elke Belg bij de apotheker een gratis stoffen mondmasker ophalen. De federale regering begint dan met de bedeling van 12 van de 18 miljoen mondmaskers die ze heeft besteld, de overige houdt ze in reserve. Maar er komen veel vragen over de instructie om dat masker enkel met de hand op 30 graden te wassen.

Tot nog toe gold het advies om stoffen mondmaskers minstens op 60 graden te wassen, om zeker te zijn dat er geen besmettingsgevaar is.

“Maar alles hangt ervan af of je bij het wassen detergent gebruikt of niet”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) nu. ”Op 30 graden wassen is inderdaad te weinig om de virussen te doden. Maar met waspoeder overleven die virussen ook niet.” Hij raadt wel aan om het mondmasker daarna goed te spoelen. “Zodat de poederresten weg zijn. Anders adem je die in.”

Ook Defensie, dat de aankoop heeft gedaan, reageert op de discussie. “Het wassen op 60 graden zal niets aan de performantie van het masker veranderen, maar het zal wel de levensduur beperken”, klinkt het in een schriftelijke reactie. Met andere woorden, geen probleem om het toch op hoge graden te wassen, maar daardoor zal het mondmasker wel minder lang meegaan. Minder dan dertig keer, zoals nu is voorzien met wasbeurten op 30 graden.