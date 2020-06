Nieuwe baas is ambitieus en wil KV Oostende zien “voetballen zoals Liverpool”

De Fransman Gauthier Ganaye werd afgelopen weekend bij KV Oostende aangesteld als de nieuwe verantwoordelijke voor het sportieve en extrasportieve beleid. En daarbij hoort kennelijk een nieuwe speelstijl.

LEES OOK. Fransman Gauthier Ganaye (31) wordt bij KV Oostende jongste ‘voorzitter’ in de Belgische voetbalgeschiedenis: “Ik ben niet jong. Ik ben anders” (+)

Ganaye was al voorzitter bij het Engelse Barnsley en bij de Franse subtopper OG Nice. Hij wordt door de Amerikaanse investeringsmaatschappij PMG bij de clubs geïnstalleerd die zij kopen. Nochtans was Ganaye zelf nooit voetballer. Hij behaalde een diploma handelsrecht en financiële analyse aan de universiteit van Lille en begon dan op de juridische dienst van de Franse tweedeklasser Lens.

Intussen werd bij KVO Alexander Blessin aangesteld als nieuwe coach. Die zal het moeten doen met nieuwe spelers die gehaald worden op basis van statistieken. En die kunnen spelen zoals het Liverpool van Jürgen Klopp.

“Counterpressing, dat is enorm intens”, vertelt Ganaye aan Focus-WTV. “Van het moment dat je de bal verliest, moeten de spelers die het dichtst zijn de bal zo snel mogelijk veroveren. Als dat heel hoog gebeurt op het veld, heb je veel schoten op doel. Dat is spannend. Dat is Jürgen Klopp, Liverpool. Verwacht volgend seizoen geen Play-off 1-voetbal bij KV Oostende, maar de manier van spelen zal veel goedmaken”, klinkt het.