Strenge maatregelen, maar toch supporters: Anderlecht-huurling wint eerste (halve) wedstrijd in Spanje sinds coronacrisis

Donderdag herstart La Liga na drie maanden gedwongen coronapauze, maar woensdag werd er ook al gevoetbald in Spanje. In de Spaanse tweede klasse won Rayo Vallecano in een inhaalduel met 1-0 van Albacete. De Peruviaan Advincula scoorde op het uur de enige treffer. Antonio Milic, die door Anderlecht wordt uitgeleend aan Vallecano, stond op de linksachter.