Moeskroen wordt weer satellietploeg van Franse topclub Lille, die meteen nieuwe coach zal leveren

Moeskroen wil af van zijn imago van louche makelaarsclub. Daarom ging het in op een voorstel van de Franse topclub Lille om opnieuw een satellietclub te worden. De overname – naar verluidt voor 5 miljoen euro – wordt eerstdaags afgerond. Dat trainer Bernd Hollerbach gisteren op de keien werd gezet is een eerste stap, want Lille zal beloftencoach Fernando Da Cruz op Le Canonnier installeren.