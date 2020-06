CLUBNIEUWS. Standard-coach neemt één vertrouweling mee, ook Berrier weg bij Oostende

Bij Standard en KV Oostende beweegt er heel wat in de trainersstaf: bij de Rouches duikt in het zog van Philippe Montanier alvast een nieuwe assistent op, bij de kustjongens is er geen plek meer voor Franck Berrier. Het clubnieuws van de dag:

STANDARD. Montanier neemt één vertrouweling mee

Kersvers coach Philippe Montanier neemt in de persoon van Mickaël Debève één van zijn vaste assistenten mee. Met Debève, een 49-jarige Fransman, werkte hij ook samen bij Lens. Het is afwachten wat dat voor gevolgen heeft voor de huidige staf van Standard, zoals voor assistenten Mbaye Leye en Eric Deflandre.(bfa)

KV OOSTENDE. Ook assistent Franck Berrier weg

KV Oostende ruilde trainer Adnan Custovic in voor de Duitser Alexander Blessin. Ook assistent Franck Berrier gaat vertrekken. Zijn contract loopt eveneens af en Berrier is trouw aan Custovic, die hem meebracht. Toch is het niet uitgesloten dat er nog Belgen in de staf van KVO zullen zitten, want assistent Franky Van der Elst en keeperstrainer Patrick Creemers liggen nog één jaar vast. De nieuwe bazen zouden overwegen om toch wat kenners van de Belgische competitie aan boord te houden.(jug, svc)

BEERSCHOT. Ver gevorderde gesprekken met Dario Van den Buijs

Ondanks de knagende sportieve onzekerheid blijft het bestuur van Beerschot de transfermarkt afschuimen. Zo heeft de club de voorbije dagen ver gevorderde gesprekken gevoerd met de 24-jarige Dario Van den Buijs. De linksvoetige centrale verdediger, geboren en getogen in Lier, is einde contract bij Heracles en dus transfervrij.

Dario Van den Buijs zou bij Beerschot de concurrentie moeten aangaan met Pierre Bourdin, die een sterke tweede periode speelde als linksvoetige centrale verdediger naast Frédéric Frans en Denis Prychynenko. De jonge Van den Buijs geniet ook de interesse van een handvol andere clubs in België en Nederland, maar de gesprekken met het Kielse bestuur zijn al behoorlijk ver gevorderd. De onzekerheid bij Beerschot (1A of 1B) schrikt hem niet af. Van den Buijs is naar eigen zeggen ook niet gehaast om snel een knoop door te hakken, al wil hij ook niet té lang wachten. “Ik wil de zekerheid dat ik de voorbereiding bij een nieuwe club kan meedoen en niet pas half augustus aansluit. Zo rond eind juni wil ik wel weten waar ik aan toe ben”, vertelde hij eind mei aan Voetbal International. (kf)

*** In Noorwegen wordt Anderlecht gelinkt aan Eirik Hestad (24), een flankaanvaller van Molde.

*** Peter Balette wordt technisch directeur bij AA Gent en stopt als T2.

*** OHL is geïnteresseerd in Siebe Blondelle, maar die kreeg nu toch een nieuw voorstel van Eupen. Keeper Theo Defourny (Lokeren) tekende tot 2022 bij de Panda’s.

*** Bij Antwerp waren alle coronatests negatief. Steve Colpaert ruilt de B-ploeg voor Eendracht Aalst.

*** Waasland-Beveren moet 3.500 euro boete betalen voor vuurpijlen.

*** Virton dient een klacht in tegen het niet krijgen van de licentie­ en eist 15 miljoen van de bond.