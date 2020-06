Moet de mens een aanval door een wolf vrezen? “De mens is een veel gevaarlijker roofdier”

Duffel -

Het aantal wolven in België stijgt jaar na jaar. In de Antwerpse Kempen loopt dezer dagen een nieuw exemplaar rond, het vijfde in Vlaanderen en het elfde in heel België. Maar toch moeten wij mensen niet gaan vrezen voor ons leven, weten professor Joachim Mergaey van de KU Leuven en Jan Loos van vzw ‘Welkom Wolf’. “Zolang je het gevaar niet zelf opzoekt, loop je geen enkel risico.”