Amsterdamse burgemeester overleeft motie van wantrouwen over demonstratie op de Dam

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft woensdag het spoeddebat over de demonstratie op de Dam overleefd. Ze kreeg een urenlang vragenvuur voor de kiezen, maar de motie van wantrouwen die werd ingediend door de VVD en steun kreeg van Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen behaalde geen meerderheid.

Maandag werden op de centraal in Amsterdam gelegen Dam zowat 300 demonstranten verwacht, die hun stem wilden verheffen tegen politiegeweld en racisme in Amerika en Europa. Het werden er veel meer: naar schatting trokken ongeveer 5.000 betogers richting het plein.

Halsema gaf toe dat er een “grote inschattingsfout” is gemaakt over de opkomst bij het protest. “Ik ben ten volle verantwoordelijk en betreur het dat dit heeft kunnen gebeuren.”

De partijen vroegen opheldering over hoe het toch kan dat er zoveel meer mensen dan verwacht op de antiracismedemonstratie waren afgekomen en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Volgens de burgemeester is bij de inschatting onder meer niet goed gekeken naar de rol van Snapchat en influencers om betogers te trekken naar de Dam. Ook waren er veel mensen op de been in de stad omdat de terrassen die dag weer open waren.

Ondanks de vele kritiek die ze over zich heeft gekregen, vindt de burgemeester dat ze nog altijd de juiste beslissing heeft genomen gezien het risico op escalatie als ze het protest zou beëindigen.

