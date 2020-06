Mogelijk 22.000 jobs bedreigd bij Lufthansa

Duizenden jobs staan op de helling bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Het bedrijf stelt dat het er mogelijk 22.000 zijn, laat een woordvoerder woensdag aan dpa weten.

Lufthansa zat woensdag samen met vakbonden Cockpit, Ufo en Verdi. Ufo liet weten dat het bereid is om tot een oplossing te komen voor de buitengewone algemene vergadering, die eind juni gepland is. De vakbond benadrukt wel dat de werknemers van alle maatschappijen in de groep beschermd moeten worden.

Volgens Ufo zijn niet 22.000, maar wel 26.000 jobs bedreigd.

9 miljard euro staatssteun

Door de coronapandemie, die leidde tot reisbeperkingen, werd de luchtvaartsector lamgelegd. Enkel vrachtverkeer was nog mogelijk.

De Duitse carrier bereikte een akkoord met de Duitse overheid over een pakket aan staatssteun. In ruil voor de 9 miljard euro staatssteun, moet Lufthansa wel 24 start- en landingsrechten op de belangrijke luchthavens van Frankfurt en München afstaan aan de concurrentie. De aandeelhouders moeten het plan nog goedkeuren. Dat zal gebeuren op een buitengewone algemene vergadering op 25 juni.

De groep, die in het eerste kwartaal een verlies van miljarden euro’s leed, telt zo’n 138.000 werknemers.