Record: 84 procent van studenten verdient bij

84 procent van de studenten verdient bij, een record. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Randstad Research bij 1.500 studenten uitgevoerd eind maart, begin april.

Het aantal studenten met een bijverdienste piekt. In totaal steekt 84 procent van de studenten de handen uit de mouwen om iets bij te verdienen. Vorig jaar was dat nog maar 80 procent. Als ook klussen en vrijwilligerswerk worden meegeteld, dan stijgt het cijfer zelfs tot 89 procent. In Vlaanderen gaat 87 procent van de studenten aan de slag, in Brussel 83 procent en in Wallonië 78 procent.

Het aandeel studenten dat werkt tijdens het schooljaar stijgt tot 70 procent, tijdens de grote vakantie is dat zelfs 76 procent. In beide gevallen een record. Bijna twee derde (62%) werkt tijdens zowel het schooljaar als de zomervakantie. Opvallend daarbij is dat ruim een derde (36%) zegt dat werken tijdens het schooljaar de eigen studieprestaties schaadt.

Meest in horeca

Met 22 procent doet de horeca het vaakst beroep op jobstudenten. De detailhandel is goed voor 19 procent, de overheid en social profit nemen 11 procent voor hun rekening. De meeste studenten werken als kassier(ster) (12%), gevolgd door administratief bediende (11%) en magazijnier (10%). Naar verwachting zullen de meest uitgevoerde studentenjobs in de toekomst sterk in aantal afnemen.

Naar eigen schatting verdienen de studenten zo’n 2.600 euro per jaar. Dat is 200 euro meer dan vorig jaar. De mannelijke studenten strijken zo’n 2.900 euro op, of 400 euro meer dan hun vrouwelijke collega’s.

Impact corona op paasvakantie

“De records qua studentenjobs zullen dit jaar niet sneuvelen, integendeel”, zegt Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad: “Door corona viel studentenarbeid in de paasvakantie terug met maar liefst twee derde. Omdat de paasvakantie in het strengste deel van de lockdown viel, verwacht ik dat de cijfers de rest van het jaar iets positiever zullen zijn. Voorlopig schatten we de terugval voor deze zomer tussen de 20 en 30 procent.”

Opvallend is dat zwartwerk blijft groeien ondanks de versoepelingen van het studentenstatuut. In 2019 was globaal genomen 19 procent van de studenten zonder arbeidsovereenkomst aan de slag. Dit jaar is dat gestegen tot 21 procent.