Ex-lief van Christian Brückner: “Hij had ingebroken en lag onder mijn bed na zware ruzie, te wachten tot ik thuis kwam”

Het Britse ex-lief van Christian Brückner, de nieuwe hoofdverdachte in de verdwijningszaak rond Maddie McCann, heeft voor het eerst getuigd over de periode waarin ze in Portugal een koppel was met de Duitser. “Hij was charmant en lief, tot hij veranderde en gevaarlijk jaloers werd”, vertelt ze in een anoniem interview met The mirror. Op een avond brak hij zelfs in haar appartement in en wachtte hij onder haar bed tot ze thuis kwam.

De nu 45-jarige Britse, afkomstig van Berkshire, leerde Brückner in 2003 kennen, toen ze na enkele jaren in Nederland gewoond te hebben verhuisde naar Lagos. Daar versierde ze een job in het restaurant Taberna de Lagos, waar ze langzaam viel voor de twee jaar jongere Duitse kelner. “In het begin had ik hem niet graag”, zegt ze. “Maar hij vond mij wel leuk, dat wist ik.”

In de lente van 2004 groeiden ze toch naar elkaar toe. “Hij kon zo charmant en grappig zijn, rad van tong ook. Hij kleedde zich altijd mooi, hield de deur open voor vrouwen en dat soort dingen. Ik was alleen in Portugal, zonder familie in de buurt, en kreeg al die aandacht van hem.” Ze werden een koppel, en aanvankelijk ging dat heel goed. “Ik bleef vaak slapen in zijn woning in Praia da Luz. We hadden een normaal seksleven, raar was hij niet.”

Jaloers

Ook op andere vlakken schetst ze het beeld van een lieve twintiger, die haar goed behandelde en graag met haar ging eten en wandelen op het strand. “Maar die winter begon alles te veranderen.” Toen ze eind 2004 een vriend tegenkwam in Lagos, maakte ze kennis met een klein kantje van Brückner. “We waren aan het praten, maar plots stopte hij. Alsof hij zich plots iets herinnerde. Later vertelde iemand me dat Christian hem al eens bedreigd had omdat hij ons had zien praten.”

Vanaf dan kwamen er veel discussies met Brückner, vaak om heel kleine zaken waar hij toch heel kwaad om werd. “Hij werd eens gek omdat ik zijn huis niet gekuist had. Ik zei hem dat ik daar niet woonde en mijn eigen huis te kuisen had, maar hij vond dat ik dat van hem ook moest kuisen omdat ik een vrouw ben.” Hij werd bezitterig en agressief, met snel wisselende gemoedstoestanden en langzaam aan meer ruzies dan goede momenten. Hij ging ook vreemd: zo vond ze op een dag het ondergoed van een andere vrouw in zijn huis. Het escaleerde zodanig dat ze in 2005 een punt zetten achter hun relatie.

Onder haar bed

Het gekste verhaal dat ze aan The Mirror vertelt is veruit dat van die keer toen hij haar had zien knuffelen met een andere man in de bar waar ze werkte. Razend jaloers werd hij, zo erg zelfs dat hij meerdere keren met zijn hoofd tegen de muur sloeg in de vrouwentoiletten. Hij liet de boel vol bloed achter.

“Toen ik daarna naar huis ging, voelde ik dat er iets niet juist was”, getuigt de 45-jarige Duitse. “Ik had het vreselijke gevoel dat er iemand binnen was.” En inderdaad: Brückner bleek ingebroken te hebben en lag onder haar bed. “Volgens mij lag hij daar om te zien of ik iemand anders mee naar huis zou nemen. Toen ik hem ontdekt had, staarde hij me aan, zei hij goodbye en vertrok hij.” Een klacht bij de politie tegen hem leverde niets op.

Niet verbaasd

Het is akelig hoe dat verhaal doet denken aan de verdwijning van Maddie. Gerry McCann heeft aan de politie altijd verklaard dat hij op de avond van haar verdwijning, toen hij met zijn vrouw en enkele vrienden op restaurant was en geregeld bij de slapende Maddie ging kijken, het gevoel had dat er iemand in hun vakantiewoning was. Hij zei zelfs dat hij dacht dat die achter de deur verscholen stond.

Toen de naam Christian Brückner voor het eerst opdook in het dossier rond de verdwijning van Maddie McCann, schrok ze daar nog van. “Tot nog toe kon ik niet geloven dat iemand die ik zo goed kend heb in staat was om een kind kwaad te doen. Maar ik ben er niet meer zeker van. Ik vraag me af of hij het gedaan heeft. En als hij het gedaan heeft, moet hij ervoor gestraft worden. Het is akelig dat mijn ex iets met Maddie McCann te maken heeft. Ik kan daar niet mee om.”