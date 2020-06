Auto belandt in water in Gent, twee inzittenden gereanimeerd

Gent - Een wagen is afgelopen nacht in het water gereden aan de Sint-Jorisbrug, in de buurt van het Baudelopark, in Gent. Twee inzittenden moesten gereanimeerd worden, meldt Het laatste nieuws en wordt bevestigt aan onze redactie.

Hoe de auto rond 1.30 uur ’s nachts in het water belandde, is nog niet duidelijk. Vier agenten waren er snel bij en sprongen het water in om samen met duikers van de brandweer de twee inzittenden uit de wagen te halen. Zij werden gereanimeerd door de hulpdiensten. Het is nog onduidelijk hoe het nu met hen gaat.