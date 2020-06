Corona scoort opnieuw, Porto naar de leidersplaats

De Mexicaan Jesus Corona heeft voor de tweede wedstrijd op rij gescoord voor FC Porto. Zijn doelpunt volstond voor de 1-0 zege tegen Maritimo.

“Een goede reactie op ons verlies van vorige week. Met deze spirit zijn de 3 punten altijd voor ons”, reageerde de flankspeler zelf.

De man met de onfortuinlijke achternaam zorgt er dus voor dat Porto aan de leiding blijft in de Primeira Liga. De Draken eindigden de wedstrijd wel met 10 , na een rode kaart voor Alex Telles. Benfica won ook, maar blijft op 2 punten achterstand staan. In Porto blijft zo op kop met 2 punten meer dan Benfica, dat ook won. Er moeten nog 8 wedstrijden afgewerkt worden in Portugal.

