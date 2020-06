Swissport Cargo neemt activiteiten van Swissport Belgium niet over

Swissport Cargo Services Belgium zal geen enkele licentie aanvragen, noch tijdelijk noch permanent, om de activiteiten over te nemen van de failliete entiteiten Swissport Belgium en Swissport Belgium Cleaning. Dat benadrukt het bedrijf donderdagochtend in een persbericht. In tegenstelling tot mediaberichten is het ook niet correct om te stellen dat Swissport Cargo Services Belgium toestemming heeft gekregen om tijdelijk de grondafhandeling van passagiersvluchten over te nemen, meldt de vrachtvluchtenafhandelaar voorts.

“Swissport in België focust momenteel op het ondersteunen van de curatoren bij het beheer van het faillissement van Swissport Belgium en Swissport Belgium Cleaning, alsook op het verderzetten van de dienstverlening aan vrachtklanten via haar entiteit Swissport Cargo Services Belgium”, luidt het in het persbericht.