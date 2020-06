Christian Brückner weigert te spreken over Maddie: “We vragen om begrip”

Christian Brückner, de Duitse verdachte in de zaak-Maddie McCann, wil zich niet uitlaten over de feiten die hem ten laste worden gelegd. Dat heeft een van zijn advocaten gezegd aan de Duitse nieuwszender n-tv. “Christian B. geeft op dit moment geen informatie over de zaak en we vragen u om begrip dat wij, als zijn verdediging, dat ook niet doen”, verklaarde Friedrich Fülscher.

Vorige woensdag maakten de Duitse federale recherche (BKA) en het parket van Braunschweig verrassend bekend dat ze een verdachte hebben voor de moord op Maddie. Het toen 3-jarige Britse meisje Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 spoorloos uit een vakantieresort in het Portugese Praia da Luz. De rechercheurs in Duitsland zijn ervan overtuigd dat het kind dood is.

De Duitse verdachte Christian Brückner, die eerder meermaals veroordeeld werd voor seksuele misdrijven, ook op kinderen, zit momenteel in Kiel een gevangenisstraf uit in een andere zaak. Hij wordt ook met andere zaken in verband gebracht.

