Circus gaat door: kleine clubs laten vergadering van Pro League over competitieformat uitstellen

Het wordt te gek voor woorden binnen de Pro League. De K11, de elf kleinste clubs van 1A, vroegen gisteravond om de Algemene Vergadering van morgen uit te stellen. Daar wordt weer gedebatteerd over ons competitieformat, verdeling van het geld en de macht. De nieuwe vergadering staat nu gepland op 29 juni.

Waasland-Beveren, dat vecht voor een plaats in 1A, had aangegeven dat de vergadering niet binnen de reglementaire termijn van 14 dagen was aangevraagd. Bovendien zit de schrik er binnen de Pro ­League in dat een rechter de omstreden beslissing van 15 mei – 16 clubs en mini-play-offs – ongedaan maakt. Daarom vragen de K11 dat de vergadering wordt uitgesteld tot na 23 juni, wanneer de zaak van Waasland-Beveren voor het BAS voorkomt.

Extra voordeel is dat de clubleiders dan misschien fysiek kunnen samenkomen. Nu was een videocall voorzien omdat de regering slechts vergaderingen toelaat tot 20 man. De Pro League telt op dit moment 23 leden.