Agfa-Gevaert sluit fabrieken in Frankrijk en VK: “Geen directe impact op België”

De sluiting van twee drukplaatfabrieken in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk heeft geen directe impact op de werking in de vestiging in Mortsel. Dat zegt beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert. “Dit gaat specifiek over de drukplatenmarkt, waar we al jaren een structurele achteruitgang zien.”

Agfa-Gevaert kondigde donderdagochtend aan dat het twee drukplaatfabrieken zal sluiten in Pont-à-Marcq (Frankrijk) en Leeds (Verenigd Koninkrijk). De offsetdrukmarkt is extreem competitief en kampt met een aanzienlijke structurele afname in vraag, waardoor het bedrijf zijn productiecapaciteit moet aanpassen.

De beslissing heeft voorlopig geen directe impact op de werking in Mortsel, waar geen drukplaten maar film wordt geproduceerd. “Deze beslissing past in de algemene strategie om in te spelen op een markt die al een tijdlang in structurele achteruitgang zit”, zegt woordvoerder Viviane Dictus. “Het coronavirus had nog een verdere impact op deze business, maar deze beslissing werd niet genomen als een rechtstreekse reactie op de crisis.”

Voor een inschatting van de precieze gevolgen van de coronacrisis op Agfa-Gevaert, is het vandaag nog te vroeg. “Corona heeft een verschillende impact op onze verschillende afdelingen”, zegt Dictus. “Zo zien we dat gevolgen voor de printing negatief zijn, maar op onze healthcare-activiteiten voelen we het tegenovergestelde. We hopen om bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten een duidelijker beeld te kunnen scheppen.”