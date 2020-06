Openbaar aanklager scherp voor Megan op assisenproces: “De dood van Chelsea was geen toevalligheid. Geen ongeluk. Geen opwelling”

Lebbeke - Megan D’Haen, de 20-jarige vrouw die beschuldigd wordt van de moord op de 2-jarige dochter van haar vriend in 2018 in Lebbeke, heeft de feiten “beraamd en gepland”. Dat verklaarde de openbare aanklager donderdagmorgen voor het Gentse hof van assisen. “De dood van Chelsea was geen toevalligheid, geen ongeluk, geen opwelling”, zei advocaat-generaal Carl Bergen.

De feiten gebeurden op 31 mei 2018 in een appartement in Lebbeke. De hulpdiensten troffen de 2-jarige Chelsea in kritieke omstandigheden aan. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed een dag later. De toen 18-jarige Megan D’Haen zei dat ze het kind bewusteloos had aangetroffen in bad en dat ze haar maar enkele minuten alleen zou gelaten hebben, maar het onderzoek wees op een langere periode van zuurstoftekort. Pas voor het hof van assisen bekende ze dat ze het kind onder water geduwd had.

“Het is een bekentenis over de ganse lijn. Bijna dag op dag twee jaar na de feiten gaf ze hier toe dat ze Chelsea gedood heeft, en dat ze het met voorbedachtheid gedaan heeft”, stelde de aanklager. “Tijdens het onderzoek paste ze haar verklaringen telkens aan naargelang de stand van het onderzoek. Eerst was het maar enkele minuten dat ze Chelsea alleen in bad gelaten had, dan vijf minuten en dan tien minuten. Volgens de wetsdokter zou er een zuurstoftekort van 15 tot 20 minuten geweest zijn.”

Jaloers en leugenachtig

Het openbaar ministerie schetste een beeld van een jaloerse en leugenachtige tienerverdachte. “Over twee zaken waren alle moraliteitsgetuigen het eens. Langs de ene kant was er de hyperjaloersheid van Megan D’Haen, tot het ziekelijke toe. Daarnaast is ze leugenachtig en is ze daar volhardend in. Ze heeft een levendige fantasie, maar op cruciale vragen zei ze altijd ‘ik weet het niet meer’.”

“In deze zaak is er echter geen kroongetuige”, zei advocaat-generaal Bergen. “Alleen Megan was aanwezig. Ze heeft de moord beraamd en gepland. De dood van Chelsea was geen toevalligheid, geen ongeluk, geen opwelling. (..) Ze heeft de feiten uiterst koel en kil uitgevoerd, zonder mededogen voor een hulpeloos kind van bijna drie jaar.” De aanklager overliep, ondanks de bekentenissen, uitgebreid de andere aanwijzingen van schuld tegen D’Haen.

De burgerlijke partijen vroegen ook om D’Haen schuldig te verklaren aan moord. De verdediging komt straks aan het woord.