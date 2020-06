UEFA trekt twee dagen uit voor topoverleg

De Europese voetbalbond UEFA trekt volgende week twee dagen uit om te vergaderen om alle hete hangijzers uit het internationale voetbal te behandelen.

Woensdag 17 juni vergadert het bestuur via een videocall onder meer over de Europese toernooien, de Nations League en het EK van volgend jaar. Een dag later staan de kwalificatieprocedure voor het WK 2022 en de regels wat betreft Financial Fair Play op het programma.

Het was eerst de bedoeling dat de UEFA alleen op 17 juni zou vergaderen. Vanwege de hoeveelheid onderwerpen en de complexiteit daarvan, is er een dag bij gekomen.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin geeft na de eerste dag een onlinepersconferentie. Na de tweede dag zullen alle beslissingen gecommuniceerd worden via een officieel persbericht.