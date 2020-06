Plan voor lokale lockdowns bij volgende coronagolf ligt op tafel, maar wanneer is zo’n ingreep nodig? En worden dorpen dan volledig afgesloten?

De Vlaamse overheid werkt aan een plan voor eventuele lokale lockdowns bij een volgende coronagolf. In de plaats van het land zo goed als plat te leggen, kan er dan bij regionale opflakkeringen veel meer plaatselijk ingegrepen worden. Maar betekent zoiets dat we na ‘blijf in uw kot’ de volgende maanden mogelijk ook eens ‘blijf in uw dorp’ te horen krijgen?