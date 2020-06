Mondmaskers en handschoenen spoelen aan op stranden Côte d’Azur: “Hier moet dringend iets aan gedaan worden”

Heeft het coronavirus een negatieve invloed op de al aanzienlijke hoeveelheid plastic in de oceanen? Ja, zo klaagt de Franse non-profit Opération Mer Propre aan. Aan de Côte d’Azur vonden zij heel wat ronddrijvende mondmaskers en latex handschoenen.

“Covid-afval”, noemt Joffrey Peltier van Opération Mer Propre het. Met zijn non-profit verzamelde hij de voorbije weken al tientallen handschoenen, mondmaskers en flessen desinfecterende gel die aangespoeld zijn op de ooit zo feeërieke en propere stranden van de Côte d’Azur. Reken daar de gewoonlijke hoeveelheid wegwerpbekers en blikjes nog bij en je komt aan nog veel meer afval dan gewoonlijk.

Rampzalig is de situatie nog niet, zegt hij bij The guardian, want de hoeveelheden zijn nog niet enorm. “Maar het toont wel aan dat er een nieuwe vorm van vervuiling op komst is. Hier moet dringend iets aan gedaan worden.”

Volgens zijn collega Laurent Lombard is het gevaar groot, zeker nu de Franse overheid twee miljard wegwerpmaskers besteld heeft. “Als je dat weet... Dan lopen we binnenkort het risico dat er meer maskers dan kwallen in de Middellandse Zee zitten”, schreef hij op sociale media.