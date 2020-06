Wie gaat uw koffers versleuren nu Swissport failliet is? En wordt uw vliegticket duurder?

Vluchtafhandelaar Swissport is failliet: de 1.469 personeelsleden hebben vandaag, donderdag, hun C4 gekregen. Wie zal er nu de koffers versleuren als u het vliegtuig neemt? Zijn we bereid te betalen voor dat werk of laten we de behandelaars elkaar nog eens kapot concurreren? “De overheid moet ingrijpen, maar het blijft oorverdovend stil.”