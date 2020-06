Antiracisme-activisten onthoofden en vernielen standbeelden van Columbus

Zoals het antiracismeprotest zich in België tegen standbeelden van Leopold II richt, zo viseren activisten in Amerika standbeelden van ontdekkingsreiziger Christopher Columbus. Op verschillende plaatsen zijn standbeelden van hem onthoofd en vernield. De protesteerders vinden dat de standbeelden van Columbus of andere leiders die het imperialistische verleden van Amerika verheerlijken, vandaag ongepast zijn.