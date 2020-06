Parket neemt inboedel van restaurant in beslag in onderzoek naar illegale tewerkstelling

Borgerhout -

De inboedel van restaurant Churro’s op de Turnhoutsebaan in Borgerhout is donderdagochtend in beslag genomen. Dat gebeurde in opdracht van het parket Antwerpen. De restaurants Churro’s en Fish House zijn in het kader van een opsporingsonderzoek naar grootschalige illegale tewerkstelling bij overheidsopdrachten en frauduleuze bedrijfsvoering sinds november 2019 gerechtelijk verzegeld. Het restaurant wordt ook gezien als draaischijf voor criminele activiteiten.