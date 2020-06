Belgische voedingsindustrie ziet omzet met 30 procent dalen door coronacrisis

De Belgische voedingsbedrijven hebben door de coronacrisis hun omzet met gemiddeld dertig procent zien dalen. Een op de drie voedingsbedrijven kampt daardoor met liquiditeitsproblemen. Dat heeft sectorfederatie Fevia donderdag bekendgemaakt tijdens een elektronische persconferentie. De federatie stelde ook het plan #ReverseTheCurve voor, dat werk moet maken van het herstel.

“We zijn snel erkend als essentiële sector die kon blijven doorwerken, maar toch zijn ook wij sterk geïmpacteerd”, zegt Bart Buysse, de CEO van Fevia.

De omzetdaling met 30 procent wordt in de eerste plaats toegeschreven aan de sluiting van de horeca en foodservice en de daling van de export. Bovendien gingen ook de kosten de hoogte in, onder meer door investeringen in voorzorgsmaatregelen en beschermingsmateriaal. Vaak werden die kosten niet doorgerekend.

Problemen

Daardoor kampt vandaag een op de drie voedingsbedrijven met liquiditeitsproblemen, zegt Buysse. Zeven op de tien voedingsbedrijven hadden eind april ook al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid ingediend, voor in totaal ongeveer 30 procent van het personeel.

De terugval komt er na een “recordjaar” in 2019, zo maakte Fevia ook bekend. Vorig jaar steeg de totale omzet van de Belgische voedingsbedrijven met 5,9 procent tot 54,9 miljard euro. Dat leidde ook tot 2 procent meer jobs, tot 94.631. “We zijn daarmee veruit de grootste industriële werkgever in België”, stelt Fevia-voorzitter Jan Vander Stichele.

Herstel

De sector hoopt in 2021 en 2022 werk te kunnen maken van het herstel. Het plan #ReverseTheCurve, dat negen maatregelen bevat, moet daartoe bijdragen.

Fevia kijkt daarbij ook naar de overheid, die een einde zou moeten maken aan de “lasagne aan bijdragen en taksen” die de prijs van de Belgische voedingsproducten omhoog drijft. Dat moet het voor de consumenten aantrekkelijker maken om Belgische producten te kopen. Op die manier moeten ook de grensaankopen worden tegengegaan.

Tegelijkertijd vraagt de sectorfederatie ook om evenwichtige handelsovereenkomsten, die protectionisme in het buitenland tegengaan. “We zijn ervan overtuigd dat consumenten vaker voor onze producten zullen kiezen wanneer er een ‘level playing field’ wordt gecreëerd”, besluit Vander Stichele.