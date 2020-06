Valse agenten die inbraak pleegden in Sint-Pieters-Leeuw onder aanhoudingsbevel geplaatst

Sint-Pieters-Leeuw - De twee mannen die dinsdag een inbraak pleegden in Sint-Pieters-Leeuw door zich valselijk voor te doen als politieagenten, zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt de lokale politie van de zone Zennevallei donderdag. Volgens de politie konden de twee daders ingerekend worden in de woning van het slachtoffer. Eerder was gemeld dat die arrestatie plaatsvond na een achtervolging, maar dat blijkt niet te kloppen.

Een buurman verwittigde dinsdagvoormiddag de politie omdat hij in de Pijnbroekstraat in Sint-Pieters-Leeuw een voertuig had gezien dat enkele dagen voordien ook al was opgemerkt tijdens een inbraak. Toen de interventieploegen van de politiezone Zennevallei ter plaatse kwamen, kregen ze van landbouwers die aan het werk waren te horen dat er een verdacht persoon rondliep aan een bepaalde woning.

“Omdat ze hoopten de verdachte persoon of personen in de buurt aan te treffen, deden onze mensen beroep op de helikopter van de luchtsteun van de federale politie en een speurhond”, klinkt het bij de politie Zennevallei. “Toen er op herhaaldelijk bellen aan de woning niemand kwam opendoen, besloten de inspecteurs de woning te betreden. Daar troffen zij de beide verdachten en het vrouwelijke slachtoffer aan.”

Boete

De twee mannen hadden aangebeld en waren het huis binnengedrongen na het tonen van een verkeersboete met het politielogo. Binnen hadden zij de bewoonster geboeid en gekneveld en haar aangemaand in de slaapkamer op de grond te gaan zitten, waarna ze de woning begonnen te doorzoeken tot de politie tussenkwam.

“Beide verdachten werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudinsgbevel geplaatst. Het slachtoffer heeft geen lichamelijke verwondingen opgelopen, maar was wel zwaar onder de indruk van het gebeuren”, aldus nog de politie.