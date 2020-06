De Wever neemt Antwerps mondmasker in ontvangst: “Deze zijn wél wasbaar op 60 graden”

Antwerpen - In Antwerpen heeft burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever donderdag zijn persoonlijk herbruikbaar stoffen mondmasker opgehaald dat de stad zoals voor elke Antwerpenaar bestelde. “De stedelijke mondmaskers zijn wél wasbaar op 60 graden, zoals alle virologen voorschrijven, om het coronavirus te kunnen doden”, aldus De Wever. “De federale zijn blijkbaar slechts wasbaar op 30 graden, het is mij eerlijk gezegd een raadsel waarom.”

De stad Antwerpen kocht onlangs mondmaskers aan voor elke inwoner ouder dan 12 jaar. De maskers zullen worden verdeeld via apotheken. Inwoners krijgen in de loop van de maand juni een brief in de bus waarmee ze hun masker kunnen gaan ophalen. “Dat gebeurt gespreid omdat we niet willen dat er bij wijze van spreken tweeduizend mensen op één dag opduiken aan een apotheek”, zegt De Wever. Bij elk mondmasker krijg je ook twee filters die eveneens wasbaar zijn en de nodige informatie over het gebruik ervan.

Heel wat steden en gemeenten waren Antwerpen voor om mondmaskers aan te kopen voor hun inwoners, maar De Wever stelt dat hij niet vroeger kon handelen. “België heeft zowat als enige land beloofd om mondmaskers te verdelen vanuit de centrale overheid, in plaats van vanuit de lokale besturen die daar beter voor geschikt zijn”, zegt hij. “Men heeft zelfs gevraagd aan de lokale overheden om zelf géén mondmaskers te bestellen, zodat de markt niet zou worden verstoord. Maar als je dan ziet dat de federale overheid maar blijft treuzelen en uiteindelijk maskers van bedenkelijke kwaliteit levert, moet je wel zelf actie ondernemen natuurlijk.”