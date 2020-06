Federale mondmaskers niet individueel verpakt: grote zorgen over hygiëne

De mondmaskers die de federale overheid gratis aan de bevolking bedeelt, blijven vragen oproepen. Bij meerdere apothekers, die de maskers verder moeten verdelen, zijn die in pakjes van vijf aangekomen. Dat maakt N-VA-Kamerlid Michael Freilich bekend. Hij kreeg foto’s en berichten van apothekers vanuit verschillende regio’s. De apothekers maken zich zorgen over de impact op de hygiëne als ze die allemaal moeten uitpakken. Ook zijn er naar verluidt niet genoeg gebruiksaanwijzingen voor iedereen.

De apothekersvereniging APB bevestigt dat de mondmaskers per vijf zijn verpakt, maar plaatst kanttekeningen bij de kritieken. “In elke doos zijn er voldoende extra zakjes en gebruiksaanwijzingen”, zegt Lieven Zwaenepoel, voorzitter van APB. “Op die manier kunnen apothekers de mondmaskers apart herverpakken volgens het aantal gezinsleden, met telkens ook een gebruiksaanwijzing erbij.” Het risico op besmetting is daarbij heel klein, zegt hij. “Apothekers hebben intussen een routine om handen te wassen en zich te beschermen. Zij werken in veilige omstandigheden.”

Het is dus aan de apothekers om de maskers zelf te herverdelen. Aanleiding voor de verwarring is de persconferentie afgelopen maandag van Defensie, waarbij de mondmaskers in afzonderlijke verpakkingen werden gepresenteerd. Maar in die vorm komen die dus blijkbaar niet overal aan.

Eerder ontstond al een discussie over de wasvoorschriften van deze mondmaskers. Volgens de leverancier moeten die op 30 graden worden gewassen, terwijl virologen eerder de algemene aanbeveling gaven om stoffen mondmaskers minstens op 60 graden te wassen.

En dan waren er eerder ook al vragen bij de gunningsprocedure, waarbij 15 van de 18 miljoen besteld werden via Avrox, een schimmig Luxemburgs postbusbedrijfje. Ook de pakketjes per vijf komen van Avrox.