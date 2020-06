Buren klagen al langer over overdreven snelheid en straatraces op plaats waar wagen met twee jonge inzittenden in water belandde

Gent / Evergem -

Een Bulgaarse jongeman van 24 jaar uit Evergem en zijn 18-jarige vrouwelijke passagier uit Gent zijn in de nacht van woensdag op donderdag omgekomen bij een zwaar ongeval in het centrum van Gent. De BMW van de papa van de bestuurder kwam daarbij op de Sint-Jorisbrug in het water terecht. Omwonenden van de Dampoortstraat klagen al langer over overdreven snelheid en zelfs straatraces.