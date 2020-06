Voormalige Poolse WK-held moet door losse handje naar de gevangenis

De voormalige Poolse topspits Andrzej Szarmach (69) is door een rechtbank in Frankrijk, waar hij al jaren woont, veroordeeld voor huiselijk geweld. Hij kreeg van de correctionele rechter in Angoulême (in het zuidwesten van Frankrijk) een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel.

De gewezen voetballer, die de vrouw met wie hij al 46 jaar samen is fysiek had mishandeld, moet zich ook psychologisch laten begeleiden en een behandeling van twee jaar volgen voor zijn alcoholverslaving. Inmiddels hebben de twee zich opnieuw verzoend. “De drie maanden dat ik hem niet heb gezien, waren vreselijk”, verklaarde zijn vrouw Malgorzata. “Ik heb geen schrik meer van hem. Hij heeft al maanden geen druppel meer aangeraakt en zal niet herbeginnen.”

Andrzej Szarmach verzamelde 61 caps voor Polen en maakte daarin 32 doelpunten. Hij was een van de vedetten van het WK 1974 in West-Duitsland waar hij vijf keer scoorde en met Polen brons veroverde. Alleen zijn spitsbroeder Grzegorz Lato deed er met zeven treffers beter.

Twee jaar later won Szarmach met zijn land zilver op de Olympische Spelen in Montreal. De spits werd topschutter met zes doelpunten.

De aanvaller was er ook bij op het WK van 1978 in Argentinië en het WK van 1982 in Spanje, waar Polen opnieuw derde werd maar Szarmach geen basispion meer was.

Foto: BELGAIMAGE

In clubverband maakte de Pool het mooie weer vooral bij Auxerre (94 goals in 148 matchen).