Europees Hof vonnist tegen schadevergoeding voor vrouw met gebrekkige borstimplantaten

Tien jaar na het schandaal van de gebrekkige borstimplantaten vanuit Frankrijk, heeft het Europees Hof van Justitie donderdag een uitspraak gedaan in het nadeel van een Duitse vrouw die een schadevergoeding wil. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere vrouwen die betaalden voor de implantaten van de Franse producent Poly Implant Prothese, PIP in het kort.

De zaak gaat over een patiënt uit Duitsland die geld vroeg van de aansprakelijkheidsverzekering van PIP. De verzekeringsmaatschappij weigerde, omdat het contract stipuleerde dat alleen gevallen in Frankrijk gedekt zijn.

Het Oberlandesgericht in Frankfurt, vergelijkbaar met ons hof van beroep, vroeg het Europees Hof van Justitie om uit te klaren of de aanpak van de verzekeraar in overeenstemming is met Europese wetgeving die discriminatie op basis van nationaliteit verbiedt. Het hof vonniste donderdag dat het verbod niet van tel is voor “clausules in een contract tussen een verzekeraar en een producent van medische hulpmiddelen die de dekking geografisch beperken”.

In 2010 bleek dat PIP jarenlang goedkope en niet-goedgekeurde industriële siliconen had gebruikt voor borstimplantaten. Normaal moeten daarvoor dure medische siliconen gebruikt worden. Wereldwijd zouden 400.000 vrouwen de implantaten hebben, na kanker of voor een borstvergroting. In België ging het volgens het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten om enkele honderden slachtoffers.

De uitspraak van het Europees Hof houdt in dat de rechtbank in Frankfurt nu weer aan zet is om de zaak verder te overwegen.