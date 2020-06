Brussels Airport: “Oplossing voor 90 procent van de vluchten van Swissport”

Op Brussels Airport is de afhandeling voor 90 procent van de vluchten gedekt. Dat meldt de luchthavenuitbater donderdag. Luchtvaartmaatschappijen die samenwerkten met het failliete Swissport zijn bijvoorbeeld in gesprek met Aviapartner. Brussels Airlines verzekert dat ze klaar zal zijn voor de heropstart van de vluchten maandag.

“We werken met de vakbonden en de curatoren om snel een oplossing te vinden”, zegt woordvoerster Nathalie Pierard van Brussels Airport. Op de korte termijn zou er met Aviapartner gewerkt worden voor de vluchten van Brussels Airlines, dat de grootste klant was van Swissport. Brussels Airlines, dat zelf een afhandelingslicentie heeft, zou de afhandeling zelf doen met de hulp van Aviapartner, klinkt het bij de luchthaven.

De andere grote maatschappijen in Zaventem, Ryanair en TUI fly, werken al samen met Aviapartner, zegt Pierard nog. “Zo is 90 procent van al onze vluchten gedekt.” De luchthaven is nog in gesprek met andere betrokken maatschappijen, die vaak ook met Aviapartner zouden samenwerken.

Bij Brussels Airlines klinkt het dat het een van de pistes zou zijn. Het bedrijf is nog bezig met het dossier. “Onze operaties zullen niet in het gedrang komen, we werken aan een noodplan”, zegt woordvoerster Kim Daenen. “We zullen klaar zijn voor maandag.”

Op Brussels Airport zijn donderdag veertien vluchten gepland (zeven heen-en-terug) die plaatsvinden. Er zijn voorts twee geschrapte verbindingen (vier vluchten). Vluchten van en naar Helsinki en Rome zijn geschrapt. De vlucht van Finnair naar de Finse hoofdstad is tot en met 17 juni geschrapt. Ook woensdag gingen de vluchten naar beide steden niet door.