Vlaams Belang geeft verhuurders tips om Antwerpse praktijktesters te “ontmaskeren”

Antwerpen - De Antwerpse afdeling van Vlaams Belang is donderdag gestart met een campagne tegen de praktijktesten op de verhuurmarkt die gevallen van racisme en discriminatie aan het licht moeten brengen. De partij bekritiseert niet alleen het initiatief van het stadsbestuur, maar geeft verhuurders ook tips om de ‘mystery callers’ die de testen uitvoeren te “ontmaskeren” en zegt verhuurders die ermee geconfronteerd worden juridisch te willen begeleiden omdat er sprake zou zijn van uitlokking.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft in zijn bestuursakkoord een proefproject met praktijktesten voorzien in de vorm van een wetenschappelijk onderzoek om de omvang van de problematiek in kaart te brengen. “Het is merkwaardig dat een stadsbestuur onder leiding van N-VA-voorzitter Bart De Wever dit doet, terwijl N-VA-minister Matthias Diependaele er niet in gelooft en het terecht heeft over een heksenjacht”, vindt Antwerps VB-kopstuk Filip Dewinter. “Wij gaan er in Antwerpen alvast campagne tegen voeren. We roepen verhuurders voor alle duidelijkheid niet op om te discrimineren, maar wél om zich te verzetten tegen de testen. Wij vinden dat een illegale praktijk, want het gaat om uitlokking van een misdrijf.”

Vlaams Belang lijst in de brochure ‘Baas in eigen huis’ argumenten tegen de praktijktesten op, maar er staan ook tips bij van gemeenteraadslid en juriste Anke Vandermeersch om de personen die de testen uitvoeren te “ontmaskeren”. “Zij moeten zich aan een vast scenario houden”, stelt Dewinter. “Wij raden eigenaars aan om zo ver mogelijk door te vragen en leggen uit wat kan en niet kan op dat vlak.” Het advies van Vlaams Belang is onder meer om een gsm-nummer te vragen, een afschrift van de loonbrief of uitkering van de kandidaat-verhuurder en contactgegevens van de vorige verhuurder om te kunnen nagaan of het een echte kandidaat is.