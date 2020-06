Man die rondreed aan campus om dronken studentes te verkrachten, legt voor het eerst bekentenissen af: “Ja, ik heb hen misbruikt, maar ik ben geen seksueel roofdier”

Brussel -

Gedurende jaren heeft hij de campus van de Brusselse universiteit ULB in een sfeer van terreur gedompeld. Voor Yassin B. (45) was die buurt ’s nachts zijn geliefkoosd jachtterrein om dronken studentes op te pikken en te verkrachten. Donderdag ging hij voor de rechter voor het eerst over tot bekentenissen, weliswaar mondjesmaat en slechts gedeeltelijk.