School rekent ‘coronakost’ aan, tot ergernis van ouders: “Is dit wel legaal?”

Zaventem - Een middelbare school uit Zaventem rekent ouders van scholieren op de meest recente schoolfactuur onder de naam “coronakost” 10 euro extra aan. Tot ergernis van sommige ouders, omdat hun kinderen al sinds halverwege maart niet meer naar school gaan. “Onze kosten lopen gewoon door”, reageert de school met een verzoek om begrip.

De ouders van de 1.800 kinderen uit Zaventem en omstreken die naar de middelbare school ZAVO gaan, keken donderdagochtend vreemd op toen ze een maandelijkse factuur ontvingen met een ‘coronakost’ van 10 euro. Bizar, want hun kinderen gaan sinds het begin van de lockdown op 14 maart niet meer school. Wat in normale omstandigheden de kosten zou moeten doen dalen. “Is dit legaal”, vraagt een ouder zich dan ook af op Twitter.

Foto: Twitter

Na wat bonje op sociale media gaf de school in een brief aan de ouders meer uitleg bij de kostenpost, waarin erop werd gewezen dat in deze tijden ‘normale omstandigheden’ niet meer bestaan. “Extra kosten waren noodzakelijk om het wel gekende pre-teaching in de beste omstandigheden mogelijk te maken voor al onze leerlingen. We spreken hier over extra licentiekosten, extra kosten voor IT-infrastructuur,... Er werd eveneens fel geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen en -materialen binnen de verschillende vestigingen van onze school.” Extra investeringen die nodig waren voor “het welzijn en de vooruitgang van onze leerlingen”, aldus de school.

Solidariteit

De school laat ook weten dat ze het totale kostenpakket “niet alleen kan dragen”, en daarom rekent op “de solidariteit van de ouders”. Maar gezien de heisa besliste de school wel om de betaling van de ‘coronakost’ optioneel te maken. “De rekening moet niet betaald worden, maar dat mag wel. Ouders kunnen ons op die manier steunen, maar er is geen verplichting.”

De Vlaamse regering maakte onlangs nochtans 40 miljoen euro vrij voor de extra kosten die scholen moeten maken tijdens de coronacrisis, maar dat bedrag zal volgens de koepelorganisatie van het Katholiek Onderwijs sowieso niet volstaan.