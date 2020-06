Nieuwsmedium Apache strafrechtelijk vervolgd voor maken van beelden die leidden tot ‘Fornuisgate’

In het filmpje van Apache is te zien dat Bart De Wever, Koen Kennis, kabinetschef Philippe Beinaerts en OCMW-voorzitter Fons Duchateau op het feestje arriveerden Foto: rr

Antwerpen - ‘Fornuisgate’ dreigt een serieus staartje te krijgen voor Apache. Het onafhankelijke online-nieuwsmedium bracht het Antwerpse stadsbestuur eind 2017 in verlegenheid nadat het undercoverbeelden uitbracht van de aanwezigheid van Bart De Wever en enkele schepenen op een verjaardagsfeestje van projectontwikkelaar Erik Van der Paal. Apache wordt nu zelf strafrechtelijk vervolgd voor schending van de privacy en belaging.

Eind 2017 lekten beelden uit waarop te zien was hoe Bart De Wever en enkele andere N-VA-prominenten als Koen Kennis, Fons Duchateau, Rob Van de Velde en Annick De Ridder en ook toenmalige CD&V-schepenen Marc Van Peel en Caroline Bastiaens toekwamen aan sterrenrestaurant ’t Fornuis in hartje stad. Ze werden er hartelijk ontvangen door gastheer Erik Van der Paal, projectontwikkelaar van Land Invest Group.

Oppositiepartij Groen schreeuwde moord en brand en zag belangenvermenging. Burgemeester Bart De Wever reageerde woest en noemde de tactieken van Apache en Groen laag-bij-de-gronds. Het stadsbestuur wist zich uit deze netelige kwestie te werken en de oppositie kwam met de billen bloot te staan. Nu ziet ook Apache de boemerang terugkeren.

Hoofdredacteur Karl Van den Broeck en journalist Stef A. zijn door de raadkamer in Antwerpen verwezen naar de correctionele rechtbank. Volgens de raadkamer zijn er tegen beide voldoende bezwaren om hen strafrechtelijk te vervolgen voor schending van de privacy en belaging van vastgoedondernemer Van der Paal omdat ze filmden met verborgen camera’s.

De raadkamer erkent dat er een botsing van belangen is, maar meent dat de rechter ten gronde zich hier over moet uitspreken omdat een verjaardagsfeest een privézaak is en Erik van der Paal geen publieke figuur is.

Deze beelden van Apache deden eind 2017 stevig wat stof opwaaien: