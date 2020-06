KVC Westerlo komt met nóg een nieuw idee: 1A met zestien clubs plus Westerlo

De discussie over het competitieformat voor 1A wordt nog wat groter. KVC Westerlo stuurde vandaag een brief naar de Pro League en de Voetbalbond, met de boodschap dat de veelbesproken Algemene Vergadering van 15 mei moet vervallen en dat er een nieuwe beslissing moet komen. Daarbij ziet Westerlo ook zichzelf in de hoogste voetbalklasse.

Even terugdraaien: op de Algemene Vergadering werd besloten om het seizoen stop te zetten en de stand na 29 speeldagen als definitief te beschouwen in 1A. Waasland-Beveren zou bijgevolg degraderen en om een stijger uit 1B te vinden moesten Beerschot en OH Leuven hun tweede finalewedstrijd voor het nieuwe seizoen afwerken. Mét nieuwe spelers, klonk het toen, maar intussen greep de FIFA in en moet die match toch afgewerkt worden met de huidige kernen.

Daarop grijpt Westerlo nu in. “Naar wij begrijpen is FIFA van oordeel dat één van de genomen beslissingen strijdig is met zijn reglement. De terugwedstrijd tussen Beerschot en OHL kan niet worden gespeeld met spelers die intussen zouden zijn aangeworven. Dit brengt met name OHL in de problemen, dat amper voldoende spelers overhoudt om deze wedstrijd te spelen. Een fair verloop van de terugwedstrijd is daardoor onmogelijk geworden”, schrijft Westerlo-topman Wim Van Hove in een brief aan de Pro League en de Voetbalbond.

“Men zal moeten erkennen dat de oplossing die bekrachtigd werd door de Algemene Vergadering en de Hoge Raad van de KBVB daardoor kaduuk is geworden. Omdat de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League een globaal akkoord inhield, vervalt logischerwijs het volledige akkoord. Een nieuwe beslissing dringt zich dan ook op.”

Regel van drie

Die nieuwe beslissing moet er een zijn mét Westerlo, als koploper van het algemene 1B-klassement, in 1A. Dat vindt althans de club zelf. “Nu de terugwedstrijd tussen Beerschot en OHL niet redelijkerwijs op faire wijze kan plaatsvinden, komt de promotie toe aan de ploeg die als eerste gerangschikt stond. Indien clubs een verschillend aantal wedstrijden hebben gespeeld, hanteert de KBVB de “regel van drie” om ervoor te zorgen dat alle teams op gelijke voet worden geplaatst bij het eindklassement. Die regel van drie toegepast op 1B resulteert in 48,74 punten voor Virton en 49 voor Westerlo.”

De Kemphanen ondersteunen hun standpunt met twee andere beslissingen: die in het amateurvoetbal en die in Frankrijk. “In het amateurvoetbal werd een interpretatieve beslissing genomen om de ranking van de laatste speeldag als finaal te beschouwen en desnoods de regel van drie toe te passen. Het BAS bevestigde deze beslissing over het amateurvoetbal intussen.”

“Deze werkwijze werd bevestigd in een gelijkaardige beslissing van de Franse Raad van State van 9 juni 2020. De Raad van State heeft, in eenzelfde context, geoordeeld dat de Franse voetbalbond en de Franse voetbalcompetitie 1) het eindklassement van de competities moet ratificeren door de “regel van drie” toe te passen, 2) geen enkele club naar de Ligue 2 mogen laten degraderen en bijgevolg 3) het competitieformat moeten wijzigen om er de promoverende clubs in op te nemen.”

“In België zou dit resulteren in een afdeling 1A met de 16 clubs van het vorige seizoen plus Westerlo en eventueel de volgende club(s) in het eindklassement.”