President Trump legt sancties op aan werknemers van Internationaal Strafhof

Amerikaans president Donald Trump heeft sancties opgelegd aan werknemers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het ICC doet een onderzoek naar Amerikaanse militairen “zonder de toestemming van de VS”. Dat meldt het Witte Huis.

Het ICC is in maart een onderzoek gestart naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door Amerikaanse militairen in Afghanistan. De VS hebben al herhaaldelijk gedreigd met sancties als zo’n onderzoek zou worden gevoerd. Ze beweren namelijk dat het ICC door “dubieuze partijen” wordt gedreven om dat onderzoek te doen. Het is niet duidelijk welke sancties er volgen, maar het gaat waarschijnlijk om het bevriezen van rekeningen in de VS van de betrokken personen en een verbod om de VS te bezoeken.

Het onderzoek heeft betrekking op misdaden die zouden uitgevoerd zijn door Amerikaanse soldaten in Afghanistan, voor de periode van 2001-2014. Er zijn ook beschuldigingen van marteling aan het adres van de CIA geuit.

Het Internationaal Strafhof is in beginsel een strafhof dat ernstige misdaden onderzoekt en berecht in landen die bij het ICC zijn aangesloten. De Verenigde Staten zijn echter geen lid. Washington heeft zich al eerder fel uitgesproken tegen ICC. Er is zelfs een speciale wet om Amerikanen “te beschermen tegen rechtsvervolging door een internationaal strafhof waarvan de VS geen deel uitmaken”.