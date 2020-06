Syrische president Assad ontslaat eerste minister

In Syrië heeft president Bachar al-Assad donderdag zijn eerste minister Imad Khamis ontslagen.

Assad heeft een verordening uitgevaardigd waarmee “eerste minister Imad Mohamed Dib Khamis van zijn functie wordt ontheven”, zo klinkt het in een mededeling. Imad Khamis was premier sinds juni 2016. Hij wordt vervangen door de minister van Waterbevoorrading Hussein Arnous, die de regering zal leiden tot de volgende parlementaire verkiezingen. Die zijn voorzien op 19 juli.

Syrië, waar sinds 2011 een oorlog woedt, verkeert momenteel in een zware economische crisis. De koers van de nationale munt, de Syrische pond, is in dalende lijn ten opzichte van de dollar. De voedselprijzen zijn dan weer omhooggeschoten. Daardoor is ook de sociale onrust toegenomen. De regering van Khamis kreeg geregeld kritiek voor de manier waarop de economische crisis werd aangepakt.