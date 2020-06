Honderden werknemers van Swissport ondanks verbod toch afgezakt naar de luchthaven: “De politiek moet ons helpen”

Zaventem - Enkele honderden werknemers van de failliete afhandelaar Swissport zijn donderdagnamiddag ondanks een verbod van de burgemeester van Zaventem toch afgezakt naar de luchthaven. De bijeenkomst op een personeelsparking van Brussels Airport verliep rustig.

De vakbonden hadden een personeelsvergadering gepland om 14 uur nu het bedrijf failliet is en er geen doorstart komt. De vergadering werd verboden, maar toch stroomden de werknemers vanaf 13.30 uur één voor één toe. Twee agenten vroegen hen om de plek te verlaten, maar dat weigerden de aanwezigen. De agenten namen er vrede mee om enkel te controleren of de aanwezigen een mondmasker droegen.

Rond 14.30 uur kwamen de vakbondsafgevaardigden toe. Zij lichtten de situatie toe, met de info die ze kregen van de curatoren van Swissport. “Ze hebben ons woensdag gezegd dat er een stopzetting van de activiteiten is. Er is cash, noch een potentiële overnemer. De activiteiten zijn zo beperkt dat er geen zal zijn”, sprak FGTB-afgevaardigde Olivier Dufrasne van de socialistische vakbond het personeel toe.

De situatie is “om zeep”, klonk het ook. “Vandaag zijn we allemaal werkloos. Enkel de politiek kan nog een oplossing vinden”, aldus de vakbondsman. “We zijn de eerste schakel die uitvalt op de luchthaven, maar andere zullen nog volgen. Dit is de tweede tewerkstellingspool van België, ze moeten ons helpen en de luchthaven overnemen. Het is niet hun luchthaven, maar de onze.”

Rond 15 uur keerden de Swissport-medewerkers in alle kalmte huiswaarts.