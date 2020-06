Zo verlopen coronatesten in de Jupiler Pro League: “Het is echt niet aangenaam”

De Pro League wil voor 1 juli alle voetballers in de Jupiler Pro League (1A) en Proximus League (1B) laten testen op mogelijke besmettingen met het coronavirus. Bij Sporting Charleroi maakten ze van de hele procedure een video. “Het is echt niet aangenaam”, geeft David Henen toe nadat hij een pijnlijke grimas trok tijdens de test. “Maar het is snel voorbij”, aldus Massimo Bruno.

De Nationale Veiligheidsraad zette begin deze maand het licht op groen om alle sporten vanaf 8 juni te hervatten, met uitzondering van de contactsporten zoals judo, boksen, basket en voetbal. In die sporten moeten beoefenaars zich tot 1 juli nog steeds beperken tot contactloze trainingen in groepen van twintig personen. Nadien mogen tackles en duels opnieuw.

De Pro League, de vereniging van de profclubs in ons land, wil voor die datum alle spelers van 1A en 1B minstens één keer laten testen op COVID-19. Of er meer tests nodig zullen zijn, is niet duidelijk. Dat hangt af van de evolutie van de pandemie. Wel zal er na 1 juli en voor de start van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League (7 augustus) en de Proximus League (23 augustus) nogmaals minstens één test moeten worden afgelegd door alle spelers.

De Pro League laat de testen uitvoeren door een en hetzelfde laboratorium.