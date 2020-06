Met onze verkiezing van de ‘Beste Frituur van Vlaanderen’ kan elke frietjesfanaat zijn liefde voor zijn favoriete frituur uiten. Voor de leden van de Orde van de Gulden Puntzak is dat echter dagelijkse kost. “Met 5.000 frituren zijn we ons niet bewust van de rijkdom aan keuze die we hebben in ons land.”

“Belgen hebben een veel te grote neiging tot zelfrelativering, en dat geldt ook voor onze frietkotcultuur.” Aan het woord is Bernard Lefèvre, voorzitter van de nationale vereniging voor frituristen en de daaraan verbonden Orde van de Gulden Puntzak. “Vraag aan een Belg om iets te noemen dat ons land typeert en het gaat steevast over hoge belastingen of slecht weer. En dat terwijl elke Belg wel een frituurherinnering heeft.”

Stem jouw favoriete frituur tot de Beste Frituur van Vlaanderen via de gratis app van Het Nieuwsblad

Hijzelf rakelt meteen die keer op dat koning Albert vroeg of er geen frituur in zijn tuin kon komen. Als prins kon hij nog makkelijk zelf een frietje halen met de motor, maar als koning was dat een pak minder vanzelfsprekend. “Dat toont nog maar eens aan: iedereen lust frietjes. Zelfs wie ze niet verdraagt door een allergie bijvoorbeeld zal nooit zeggen dat frietjes niet lekker zijn. Iemand die zegt: ‘ik lust geen frieten.’ Pas daar voor op!”

Prins Laurent en Bernard Lefevre Foto: Navefri

Ordedragers

“Mensen denken vaak, het is maar een frietkot, maar we wilden toch een manier om onze monumenten te eren”, aldus voorzitter Bernard Lefèvre. En daarom werd in 2004 de Orde van de Gulden Puntzak opgericht. Prins Laurent is Groot-Officier, net als Manneken Pis. Herr Seele, Stan Van Samang, Urbanus en Stromae staan dan weer als ridder op de ledenlijst. Minder bekende, maar niet minder belangrijke leden zijn mensen als Gilbert Van Houtte, voor het uitvinden van het woord friturist en NV Wessanen, voor het uitvinden van de curryworst.

Allemaal mensen die op hun manier mee gebouwd hebben aan het monument dat onze Belgische frietkotcultuur is. Of beter: ‘nationaal erkend immaterieel patrimonium’. “Bijna uniek in zijn soort, enkel de Belgische biercultuur staat ook op dat lijstje. Ander immaterieel erfgoed zoals de garnaalvisserij in Oostduinkerke of Aalst Carnaval is bijvoorbeeld enkel in één landsdeel erkend.” Zo’n erkenning heeft dan ook heel wat voeten in de aarde.

Prins Laurent ondertekent het Fritkot-charter. Foto: Navefri

Frietkot in de weg

“Het is eigenlijk allemaal begonnen toen de burgemeester van Eeklo lang geleden twee frituren op zijn marktplein storend vond. Ze zouden het zicht op zijn stadhuis belemmeren en ze moesten weg”, aldus Lefèvre. “Bleek dat die frituren daar al langer stonden dan het stadhuis, dus dat was totaal niet aan de orde. Maar in de hoop die frituren te kunnen redden hebben we geopperd dat de Belgische frietkotcultuur eigenlijk Unesco werelderfgoed zou moeten zijn.”

En die uitspraak vond de nodige weerklank. De vertegenwoordigers van de Belgische frituristen trokken langs onze vier ministers van Cultuur en aangezien niemand een argument ‘contra’ kon bedenken, werden frituren Belgisch erfgoed. “We zouden nu in principe ook een erkenning bij Unesco kunnen aanvragen, maar daar is geen haast bij. Het gaat ons vooral om de erkenning in eigen land.”