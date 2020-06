Hereniging tussen Mazzu en Perbet op komst bij Union

We weten intussen dat Union de ambitie heeft om zo snel mogelijk in 1A uit te komen. Daarvoor haalde het al Felice Mazzu in huis als trainer. De goalgetter van dienst moet Jeremy Perbet worden.

De 35-jarige Fransman werd vorig seizoen door Sporting Charleroi uitgeleend aan OH Leuven, voor wie hij vijf doelpunten scoorde in 1B. Perbet heeft nog niet officieel getekend bij Union, maar dat is slechts een formaliteit. Net als voor Loïc Lapoussin van Virton.

Bij de Brusselse club wordt Perbet herenigd met Mazzu. De twee zaten samen enkele jaren bij Sporting Charleroi, waar de Fransman zich in het seizoen 2015-2016 tot topscorer van de Jupiler Pro League kroonde met 24 doelpunten. Nu moet hij het ambitieuze Union dus naar 1A knallen.

Perbet speelde in zijn carrière eerder voor onder anderen Club Brugge, AA Gent, KV Kortrijk, Tubeke en Villarreal.