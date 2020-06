Fransman die katten stal, folterde en doodde veroordeeld

De correctionele rechtbank van Vesoul, een gemeente in het oosten van Frankrijk, heeft donderdag een man veroordeeld tot tien maanden celstraf met uitstel omdat hij in 2019 in de buurt van Vesoul katten stal, folterde en doodde.

Tussen maart en juli 2019 dienden veertien eigenaars van katten klacht in nadat hun dier was verdwenen. De politie kon een man van 39 jaar identificeren, die onder curatele stond en gekend was bij het gerecht voor druggebruik.

De dertiger bekende dat hij de katten stal met behulp van een halsband, hen op zijn appartement doodsloeg, onder meer met een hamer, en hun lichaam achterliet in een vuilbak. Uit een psychiatrische expertise bleek dat de man een psychische stoornis had en dat zijn oordeelsvermogen aangetast was op het moment van de feiten.

Drie particulieren en vier dierenrechtenorganisaties stelden zich burgerlijke partij in de zaak.