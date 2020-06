Coronacrisis nekt hippe saladebars: “Het zou te moeilijk worden”

Brussel / Gent -

De saladebars van Romain Roquette in Gent en Brussel hebben de boeken neergelegd. Vorig jaar werd nog geld ingezameld om filialen te openen in de rest van Vlaanderen. Maar die droom spat uiteen, door één reden: de coronacrisis. “Een puur zakelijke beslissing”, zegt oprichter Brecht Kerchof. “Het was heel simpel voor ons: we konden onze vaste kosten niet meer dekken.”