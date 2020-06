Amerikaanse topgeneraal betreurt dat hij naast Trump te zien was na uiteendrijven demonstranten: “Ik had daar nooit moeten zijn”

Mark Milley, de hoogste generaal van de Verenigde Staten, heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor het feit dat hij vorige week te zien was aan de zijde van president Donald Trump, nadat vreedzame betogers nabij het Witte Huis met traangas en rubberkogels uit elkaar waren gedreven.

Op 1 juni werd Lafayette Park ontruimd zodat Trump met een bijbel in de hand gefotografeerd worden kon voor de St. John’s Episcopal Church, omringd door onder anderen Mark Milley. “Velen onder jullie hebben de gevolgen gezien van die foto van mij op Lafayette Square. Die foto heeft een debat op gang gebracht over de rol van militairen in de samenleving. Ik had daar nooit moeten zijn. Mijn aanwezigheid daar en toen schept het beeld dat de strijdkrachten betrokken zijn bij de binnenlandse politiek. Dat is een fout waaruit ik lessen heb getrokken”, verklaarde Milley, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, in een videotoespraak voor de uitreiking van diploma’s aan de National Defense University.

Watch Gen. Mark Milley, the country’s top military official, apologize for his role in President Trump’s walk across Lafayette Square for a photo op after authorities used tear gas and rubber bullets to clear the area of peaceful protesters.



Milley werd de afgelopen dagen zwaar bekritiseerd omdat hij Trump naar de kerk vergezelde. Generaal buiten dienst Michael Hayden liet op Twitter weten dat hij vol afschuw had gezien hoe Milley in uniform naast Trump liep. Hij vond dat Milley moest opstappen of moest worden ontslagen.

Storm van kritiek

De demonstranten die hardhandig werden verwijderd bij de Episcopaalse kerk tegenover het Witte Huis protesteerden tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van de dood van George Floyd als gevolg van zijn behandeling door vier politieagenten in Minneapolis. Het fotomoment veroorzaakte een storm van hoon en kritiek.

“Hij gebruikt het Amerikaanse leger tegen het Amerikaanse volk. Hij liet traangas en rubberen kogels afvuren op vreedzame demonstranten. Voor een foto”, zei de Democratische presidentskandidaat Joe Biden eerder op Twitter over zijn rivaal Trump. Ook de Episcopaalse bisschop van Washington Mariann Budde is woedend over de gang van zaken voorafgaand aan het maken van de foto van Trump, die daarbij met een bijbel poseerde.