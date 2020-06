Het werd geplaatst als verzoening bij een broedertwist, maar ook aan dit huis verdwijnt controversieel Leopoldbeeld

Leuven -

Een man uit de Brugstraat in Kessel-Lo heeft zijn eigen buste van Leopold II aan de actualiteit aangepast. Het beeld staat op de scheidingsmuur van hem en zijn buurman. “Het is er 25 jaar geleden geplaatst als knipoog naar onze nationale wapenspreuk ‘eendracht maakt macht’”, zegt hij. “Maar ik wil absoluut niet de indruk geven dat ik achter zijn daden in Congo sta.”