Om de zware verliezen door de coronacris te counteren, gaat Hostellerie ’t Gravenhof in Torhout van start met de pop-up La Terrasse. “Elk huisje mag je zien als een tafeltje op restaurant.”

Als locatie voor trouwpartijen is de feestzaal van Hostellerie ’t Gravenhof langs de Oostendestraat in Torhout al decennialang een begrip in de regio. Naast een grote zaal voor driehonderd feestvierders ...