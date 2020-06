Na de orkaan corona dreigt de storm ‘no deal’; race tegen de klok om nog een Brexit-akkoord te vinden start nu

De economische fall-out van de coronacrisis is nog maar net begonnen of daar doemt alweer een nieuw stormfront op. Of beter, daar is het noodweer opnieuw: de Brexit. Vanaf vrijdag moet er “een nieuw momentum” komen om een akkoord nog een echte kans te geven. Het ziet allerminst goed uit. De tijd tikt aan een sneltempo weg en het voorbereidingsscenario op een ‘no deal’ is zowel in Londen als Brussel weer bovengehaald. EU-onderhandelaar Barnier liet zich voor het eerst in het publiek ontvallen dat een korte pijn voor de toekomst van de EU beter is dan te veel toegevingen aan Londen te doen. Diplomatisch sprak hij “No Deal” niet uit maar daar ging het wel over.