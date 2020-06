14 miljard euro van Libië waar prins Laurent op aasde moeten niet vrijgegeven worden

De zowat 14 miljard euro van het vroegere Libische regime die in beslag waren genomen bij de bank Euroclear, moeten niet vrijgegeven worden. Ze moeten echter ook niet overgemaakt worden aan het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling donderdag beslist.

De onderzoeksrechter had het geld in beslag laten nemen nadat de vzw ‘Global Sustainable Development Trust’ van prins Laurent een klacht had ingediend tegen de Libische staat. De vzw had een contract met Libië voor een project rond herbebossing, maar Libië had dat contract in 2010 eenzijdig opgezegd. Sindsdien probeert de prins een schadevergoeding te krijgen, want de Libische overheid zou de vzw nog meer dan 50 miljoen euro moeten. De vereffenaars van de vzw waren daarvoor naar de rechter gestapt, en kregen in 2014 ook gelijk van het hof van beroep.

In zijn daaropvolgende onderzoek stootte de onderzoeksrechter op vier rekeningen bij Euroclear die de Verenigde Naties hadden laten blokkeren. Het geld op die rekeningen, zo’n 14 miljard, behoorde oorspronkelijk toe aan de clan van de overleden Libische dictator Kadhafi, maar waren door de VN geblokkeerd als onderdeel van de internationale sancties tegen de dictator.

Beslag of niet?

De onderzoeksrechter liet de rekeningen in beslag nemen toen bleek dat meer dan 2 miljard aan interesten van de rekeningen was verdwenen. Volgens Euroclear kon op haar rekeningen geen geld in beslag genomen worden, maar op 24 april oordeelde de KI al dat het beslag volledig legaal was.

De KI moest zich nadien nog buigen over de vraag of de gelden overgemaakt moesten worden aan het COIV, zoals de onderzoeksrechter eiste. Euroclear bracht tegen die eis van de onderzoeksrechter in dat op de bewuste gelden zowel sancties van de Verenigde Naties rustten, als sancties van de EU en van de VS, en dat de gelden dus niet mochten overgemaakt worden naar een andere rekening.

De KI heeft nu in een tweede arrest beslist dat het beslag niet moet opgeheven worden, maar dat de gelden ook niet moeten overgemaakt worden aan het COIV.