TUI hoeft geen Belgische staatssteun meer

De Belgische reisorganisatie TUI Belgium vroeg bij de uitbraak van het coronavirus staatssteun aan de federale regering, maar ze heeft dat geld niet meer nodig. Dat komt omdat het moederbedrijf in Duitsland een lening heeft gekregen, zo schrijft De Tijd donderdag op zijn website.

TUI Belgium vroeg de regering-Wilmès bij het begin van de crisis een “substantieel bedrag”, volgens een bron van de zakenkrant 150 miljoen euro. Maar eind maart kreeg het moederbedrijf TUI een overbruggingskrediet van 1,8 miljard euro van de Duitse staatsbank KfW. “Toen duidelijk werd dat er in Duitsland een oplossing was, hebben we de vraag op Belgisch niveau afgezwakt”, aldus Elie Bruyninckx, de CEO van TUI Western Region. “De gesprekken in België zijn momenteel inactief omdat we steun hebben gekregen op groepsniveau. Op dit moment hebben we voldoende middelen om voort te werken als groep.”

Deze ontwikkeling betekent niet dat TUI helemaal geen staatssteun wil. Gunther Hofman, de topman van de Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly, zei vorige week dat concurrenten niet bevoordeeld mogen worden. “Bij staatssteun moet er een level playing field (gelijk speelveld, red.) gelden voor alle luchtvaartmaatschappijen”, stelde hij. Dus als Brussels Airlines Belgisch overheidsgeld krijgt, wil de concurrent niet achterblijven.